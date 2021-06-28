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Дождь затопил станцию метро "Ясенево"

Дождь затопил станцию метро &quot;Ясенево&quot;

Движение поездов на участке "Теплый стан" – "Новоясеневская" московского метро приостановлено из-за обильных осадков, сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

"На станции "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" — "Новоясеневская" временно остановлено", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работники метрополитена совместно с городскими службами работают над восстановлением движения.

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