Власти Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом напряженной

В Московской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, заявил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

Он рассказал, что в регионе растет число желающих вакцинироваться - наблюдается кратный рост.

«Вместе с тем ситуация у нас напряженная. Вы знаете, что «Патриот» заработал, мы наращиваем там койки. Я очень надеюсь, что мы во всех географических локациях будем иметь необходимое количество медицины для того, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую помощь», - добавил Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.

В Московской области в понедельник выявили рекордное за все время пандемии число инфицированных, регион ставит рекорды по заболеваемости уже неделю.