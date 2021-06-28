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Власти Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом напряженной

Власти Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом напряженной

В Московской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, заявил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

Он рассказал, что в регионе растет число желающих вакцинироваться - наблюдается кратный рост.  

«Вместе с тем ситуация у нас напряженная. Вы знаете, что «Патриот» заработал, мы наращиваем там койки. Я очень надеюсь, что мы во всех географических локациях будем иметь необходимое количество медицины для того, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую помощь», - добавил Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.

В Московской области в понедельник выявили рекордное за все время пандемии число инфицированных, регион ставит рекорды по заболеваемости уже неделю.

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Вестник Кавказа

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