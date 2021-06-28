Шлейф Трампа: Почему США все еще воюют с Ираном

Армия США снова разбомбила проиранские силы в Ираке и Сирии. Чем на это ответят иранцы, поломает ли бомбардировка "ядерную сделку", и где здесь интерес России?

27 июня американцы нанесли авиаудары по нескольким базам на территории Сирии и Ирака. Их цель – ополченцы, связанные с Ираном. Пентагон преподносит это как акт самозащиты, обвиняя боевиков в нападениях с дронов на американские базы в регионе.

Такие жесткие действия президента Джозефа Байдена могут удивить тех, кто наблюдал за его карьерой в последние 10 лет. Когда в 2015 году США заключали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, именно Байден занимал пост вице-президента – второго человека в администрации Барака Обамы. Согласно подписанному соглашению, США должны были снять с Ирана санкции, а Тегеран отказывался от создания ядерной бомбы. Байден проявил себя как настоящий дипломат, задобрив Иран, а сейчас ведет себя как Дядя Сэм с большой дубинкой. Откуда такое противоречие?

Вся дело в том, что с 2017 по 2020 год в Белом доме сидел не Обама с Байденом, а Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс – политики, люто ненавидящие Иран и любящие Израиль. При Трампе США вышли из СВПД, восстановили санкции против Ирана и заставили своих союзников из Европы и Азии не покупать иранскую нефть. Экономика Ирана пострадала, а его население и руководство начали все чаще называть Америку Большой Сатаной. Тегеран тоже начал отказываться от своих обязательств по ядерной сделке и приступил к обогащению урана – шагу по созданию атомной бомбы. СВПД был разорван, а Трамп чуть было не ввязался в открытую войну против Ирана. Когда в январе 2020 года США уничтожили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, Иран нанес удары по американским базам в Ираке. В ответ на это Трамп отправил флот к берегам Ирана, и только в последний момент стороны решили остановиться.

Несмотря на то, что Трамп в итоге не избирался на второй срок, шлейф его политики по-прежнему тянется за Байденом. Противостояние между США и Ираном в Ираке продолжается. Иран настраивает шиитское большинство против американцев, подталкивая их к ракетным ударам по американским базам и вынуждая правительство Ирака выгнать ВС США из страны. Пентагон на это отвечает бомбардировками проиранских ополченцев. Стоит отметить, что при Байдене американцы уже второй раз наносят авиаудары по НИИ, первый раз – в феврале.

С одной стороны, Байдену приходится "разгребать мусор", оставленный Трампом, с другой – он, как и многие американские лидеры, заинтересован в сохранении позиций США на Ближнем Востоке. Каким бы ни был интересным Иран с точки зрения инвестиций, его жизненные интересы противоречат интересам США. Иран через шиитские группы и партии оказывает влияние на Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и многие другие страны региона. Иран также поддерживает ХАМАС в Палестине. Все эти силы угрожают союзникам США в лице Израиля, Саудовской Аравии и Эмиратов, и самое главное – военному присутствию самих Штатов. Поэтому Вашингтон должен мешать усилению Тегерана в стратегически важном регионе. Борьба с Ираном за лидерство на Ближнем Востоке – это такая же аксиома для США, как и борьба с Россией и Китаем за мировое господство.

В то же время, как правильно отметил президент России Владимир Путин, Джо Байден – прагматик. В апреле он дал команду возобновить ядерные переговоры, однако пока они продвигаются очень медленно. Иран говорит Америке "снимите санкции!". А США отвечают: "Сначала остановите обогащение урана, потом снимем". Сейчас время работает против Байдена. В августе по итогам недавних выборов президентом Ирана станет консерватор Эбрахим Раиси. Он ненавидит США и угрожает отомстить за смерть Сулеймани. Поэтому, как пишет "Блумберг", пока власть формально не передана Раиси, Байден будет пытаться успеть договориться с правительством умеренного действующего президента Хасана Рухани.

Что касается интересов России, то здесь надо понимать две вещи. С одной стороны, Иран – союзник России в регионе. Мы с иранцами занимаем одинаковые позиции по Сирии. Кроме того, Россия продает Ирану оружие и строит ему АЭС "Бушер". Но с другой стороны, Иран – наш потенциальный конкурент. По запасам газа Иран – вторая страна после России. В случае возобновления ядерной сделки в Иран снова потекут западные инвестиции, месторождения будут распечатаны, а иранский газ может наводнить Европу. Все это станет ударом по российскому экспорту, ее нефтяной экономике. Поэтому легкое обострение между Ираном и США вообще-то выгодно России. Оно не только блокирует прокачку иранской нефти в Европу, но и взвинчивает нефтяные цены.