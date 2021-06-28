В Крыму задержали подозреваемого в подготовке подрыва моста

Правоохранители задержали в Севастополе местного жителя-химика анархистских взглядов, готовившего подрыв моста во время подготовки и проведения выборов в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан 22-летний Иван Карташов. При обыске у него изъято три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох", - сказал собеседник.

По его словам, Карташов, "обладая знаниями в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре 2021 года". "Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется "скулшутингом", - заявил он.

Отмечается, что в подозреваемого направили на психиатрическую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 205 УК РФ ("подготовка теракта").