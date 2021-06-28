Россия и Китай объявили о продлении Договора о добрососедстве

Двусторонний Договор России и Китая о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был продлен, сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая.

О продлении договора стало известно по итогам прошедших по видеосвязи переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После переговоров главы двух стран опубликовали совместное заявление о продлении Договора.

"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе", - отметил российский лидер.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был заключен 16 июля 2001 года в Москве, он был рассчитан на 20 лет с автоматическим, при согласии сторон, продлением на 5 лет.

В документе говорится о сотрудничестве России и Китая в торгово-экономической, военно-технической, энергетической, научно-технической, транспортной и других областях, а также о совместной борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.