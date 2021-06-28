Набиуллина: доллар останется частью валютных резервов России

Доллар останется частью международных резервов России. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.

По ее словам, несмотря на то, что Банк России проводит политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют, в том числе и от доллара, американская валюта останется частью российских валютных резервов РФ.

"Когда мы смотрим на структуру наших резервов, конечно, мы учитываем не только экономические факторы, доходность и факторы ликвидности, но также геополитические риски. Но мы считаем, что доллар останется частью наших резервов", - цитирует ТАСС главу ЦБ РФ.

Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что РФ полностью откажется американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта.