Запись на ПЦР переполнена в Москве

В поликлиниках Москвы не осталось свободных мест бесплатное ПЦР-тестирование.

Вторую неделю наблюдается ажиотажный спрос на тесты на антитела к коронавирусу. Записать на ПЦР в столице полная, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При этом записаться на прививку можно свободно день в день или на следующий день, свободных слотов много, время можно выбрать по своему усмотрению.

"К сожалению, ни у одного из врачей выбранной специализации нет доступного времени для записи. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться сервисом позже. В случае необходимости срочной помощи - обратитесь к дежурному врачу вашей поликлиники", - сообщается в городской поликлинике 66. Такая же ситуация и в 68-й городской поликлинике на Пречистенской набережной.

Напомним, с 28 июня в Москве кафе и рестораны открыты только для тех, у кого есть антитела к коронавирусу или отрицательный ПЦР-тест, а также полученный на их основе QR-код.