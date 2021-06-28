В Северной Осетии появились дополнительные места для больных коронавирусом

Дополнительные 45 коек развернуты в медучреждениях Северной Осетии для приема пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, проинформировали в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

"Участники акции #МыВместе в Северной Осетии в рамках работы регионального волонтерского штаба оказывают помощь в переоборудовании медучреждений республики под ковид-госпитали", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в кардиологическом отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) и в больнице станицы Архонская Пригодного района установлено все необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в республике было зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом.