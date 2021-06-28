Кремль: В России не будет обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников определенных отраслей экономики в некоторых регионах России не означает, что она будет введена во всей стране, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что в настоящее время для россиян нет обязательной вакцинации.