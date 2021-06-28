Главная » Новости

Урушадзе стал новым губернатором Гурии

Урушадзе стал новым губернатором Гурии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Георгия Урушадзе новым губернатором региона Гурии после того, как прежний руководитель Георгий Сахокия был назначен советником Государственного агентства защиты и помощи жертвам торговли людьми.

Сегодня премьер-министр провел рабочую встречу с губернатором, в ходе которой обсуждались приоритетные проекты, которые будут реализованы в регионе.

Также на встрече присутствовали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили и бывший губернатор Гурии, передает Sputnik Грузия.

1455 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!