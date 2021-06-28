Урушадзе стал новым губернатором Гурии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Георгия Урушадзе новым губернатором региона Гурии после того, как прежний руководитель Георгий Сахокия был назначен советником Государственного агентства защиты и помощи жертвам торговли людьми.

Сегодня премьер-министр провел рабочую встречу с губернатором, в ходе которой обсуждались приоритетные проекты, которые будут реализованы в регионе.

Также на встрече присутствовали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили и бывший губернатор Гурии, передает Sputnik Грузия.