McDonald's в Москве протестирует QR-коды в 12 заведениях

12 ресторанов McDonald's в Москве протестируют QR-коды после того, как получат подтверждение от столичных властей о внесении заведений быстрого питания в спецреестр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с введением новых ограничений в Москве McDonald's планирует организовать бесконтактное обслуживание навынос. Доставка и МакAвто продолжат работать в стандартном режиме. Мы начнем тестировать доступ в помещения 12 предприятий в Москве по QR-кодам, как только наши предприятия будут внесены в специальный реестр правительства Москвы", - сказано в сообщении.

Систему QR-кодов задействуют в ресторанах на улице Большая Бронная, улице Арбат, Ленинградском шоссе, 63к1, улице Большая Дорогомиловская, улице Большая Семеновская, Волоколамском шоссе, 90к2, улице Покрышкина, улице Бутырской, на проспекте Мира д.123А и д. 119 строение 547, на Манежной площади и на улице Люблинская.