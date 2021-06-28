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В Дагестане на карантин было закрыто второе село

В Дагестане на карантин было закрыто второе село

В связи с вспышкой коронавирусной инфекции в Акушинском районе Дагестана было закрыто село Гапшима, сообщил глава администрации района Махач Аблулкеримов.

"Въезд в село и выезд из него организованы строго по необходимости, т. е. имеющим медицинские показания", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что в населенном пункте госпитализировано семь человек с подтвержденным COVID-19, а также выявлено 15 контактных лиц с положительным ПЦР-тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в республике на карантин было закрыто село Урахи Сергокалинского района.

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