АТОР: спрос на отдых на Кубани обвалился после требования об обязательной вакцинации туристов

Новые ограничения, согласно которым отели Краснодарского края с 1 августа будут принимать только туристов с сертификатом о вакцинации, привели к падению интереса россиян к этому направлению, сообщили в АТОР.

"Новых продаж на август почти совсем нет, говорят туроператоры, зато уже есть аннуляции. За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза", - сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 июля отдохнуть на Кубани можно будет не только вакцинированных туристам, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"В пятницу новые продажи были вообще единичными. При этом запросы на аннуляции продолжают поступать - ежедневно десятками. Если позиция властей региона не изменится, мы ожидаем не только многократного падения новых продаж, но и до 70% аннулированных туров на июль и август", - рассказали в пресс-службе туроператора "Мультитур".