Обвал усложнил путь в несколько горных районов Дагестана

В результате крупного скального обвала в горах Дагестана было прервано дорожное сообщение с Шамильским, Тляратинским, Цунтинским районами и на Бежтинском участке дорог, информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

"Движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок прервано", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время автодвижение для обеспечения транспортного сообщения с вышеуказанными муниципальными образованиями перенаправлено по объездным маршрутам.

Сотрудники профильных служб ведут расчистку завалов. Планируется, что временный проход в зоне обвала будет открыт к вечеру. Полная расчистка дорожного полотна может продлится несколько дней.