Центробанк России рассмотрит повышение ключевой ставки до 6,5%

Центральный банк России на июльском заседании может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставкина 0,25 - 1 процентных пункта. Такое заявление сделала сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, на состоявшемся 11 июня заседании ЦБ РФ второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.