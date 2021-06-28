В Узбекистане на автозаправке сгорели два автомобиля
Сегодня утром в Джизаке произошел пожар на газозаправочной станции, в результате которого сгорело две машины. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.
Инцидент произошел на газозаправочной станции по улице О. Азимова.
В ведомстве отметили, что пожар вспыхнул из-за несоблюдения правил безопасности при заправке автомобилей Matiz и Nexia.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, жертв и пострадавших нет, передает Газета.uz.
Вестник Кавказа
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