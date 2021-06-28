Премьер Швеции подал в отставку

Глава правительства Швеции Стефан Левен покинет свой пост, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает Radio Sweden.

Отмечается, что Левен попросил спикера парламента Андреаса Норлена сформировать новое правительство.

Ранее парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия главе Кабмина, которым является Левен. За вынесение вотума проголосовал 181 депутат, против - 168. У Левена была неделя для того, чтобы уйти в отставку или назначить дату новых выборов.