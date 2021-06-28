Вакцинацию мигрантов упростят в Москве

Власти Москвы решили сделать вакцинацию от коронавируса для мигрантов проще и доступнее.

"В начале, в первые 10 дней, мы будем реализовать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин при посещении многофункционального миграционного центра в Сахарово, где трудовых мигрантов начали прививать от COVID-19.

В будущем эта схема станет проще, ее расширят, вакцинация станет доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и мигрантов, длительное время находящихся в Москве.

Вакцинация мигрантов проводится препаратом "Спутник лайт". Пункт вакцинации в миграционном центре в Сахарово открыт с 9:00 до 21:00, в день медики могут привить более 2 тыс человек.

Еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов откроется 29 июня на территории ТЦ "Садовод", он будет работать с 8:00 до 20:00.

Пока вакцинация мигрантов будет проводиться по заявкам работодателей, попадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы.