Совместные военные учения Азербайджана и Турции стартовали в Баку

Совместные азербайджано-турецкие военные учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" начались в Баку, информирует Минобороны Азербайджана.

В сообщении оборонного ведомства подчеркнуто, что главная цель учений – "совершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями".

Отмечается, что в учениях задействовано до 600 человек личного состава, около 40 танков и другой бронетехники, около 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотных летательных аппарата, около 50 единиц автомобильной техники. Учения продлятся до 30 июня, уточняет Минобороны Азербайджана.