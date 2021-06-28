В России рекордно растет заболеваемость и смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 21,6 тыс случаев заражения.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 046 (14,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 246, в Московской области - 2 722, (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 1 335. В Крыму 276 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 167, в Дагестане - 128, в Ставропольском крае - 128, в Чечне - 35, в Кабардино-Балкарии - 32, в Ингушетии - 23, в Карачаево-Черкесии - 22, в Северной Осетии - 18, в Адыгее - 15.

Суточный прирост составил 0,4%, общее число инфицированных в России достигло 5 472 941.

Выписаны за сутки 12 626 человек, за весь период - 4 969 340 человек.

Умерли за сутки 611 пациентов с коронавирусом, из них в Москве 124 пациента, максимум с начала пандемии, в Петербурге - 110 человек, также максимум за все время пандемии. Общее число жертв пандемии в России достигло 133 893 человека. Условная летальность выросла до 2,45%.