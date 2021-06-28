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В КЧР ликвидируют последствия сильных дождей

В КЧР ликвидируют последствия сильных дождей

Ливень подтопил придворовые территории частных домовладений и многоквартирных домов в Черкесске, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве отметили, что в настоящее время спасатели приступили к ликвидации последствий паводков.

"Пожарно-спасательные подразделения города Черкесска откачивают воду с подтопленных придворовых участков республиканской столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 29-30 июня в регионе вновь прогнозируют обильные осадки и шквалистый ветер. В республике объявлено штормовое предупреждение.

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Вестник Кавказа

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