Военные учения Sea Breeze-2021 стартовали в Черном море

Военные учения Sea Breeze-2021 начались в понедельник в Черном море, в них принимают участие Украина, США и страны НАТО.

ВМС ВС Украины проинформировали в Facebook, что учения проходят на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях на Украине.

На церемонии открытия учений выступил командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа. По его словам, Sea Breeze-2021 направлены на повышение безопасности в черноморском регионе и на то, чтобы Черное море было мирным и "использовалось странами всех континентов".

Всего в маневрах примут участие военные 32 стран - около 5 тыс военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

На прошлой неделе в посольстве России в Вашингтоне выступили с призывом к США не проводить в Черном море совместных с НАТО и Украиной военных учений из-за их "масштабности и явно агрессивного характера".