Сухая трава полыхает в Гунибском районе Дагестана

Природный пожар был зафиксирован в Гунибском районе Дагестана, информирует МЧС России, уточняя, что возгорание произошло в труднодоступной местности.

"Ситуация по Гунибу: угрозы населенным пунктам нет, горят кустарники и сухая трава, очень труднодоступная местность. Общая площадь, пройденная огнем, по данным лесопожарного центра, составляет 8 га, активное горение на площади 300 квадратных метров", - сообщает ведомство.

К ликвидации пожара привлечены специалисты лесопожарного центра в составе 15 человек и трех единиц техники, им помогают местные жители и специалисты регионального ГУ МЧС России.