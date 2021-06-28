Тенгиз Церцвадзе признан "Врачом века"

Закавказская лига врачей признала генерального директора Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиза Церцвадзе "Врачом века". "Отличительная черта и жизненное кредо Тенгиза Церцвадзе - бескорыстная помощь пациентам", - говорится в сообщении лиги.

Также наград "За заслуги перед медициной" удостоились врачи центра Марина Энделадзе и Марина Эзугбая.

"Примечательно, что все три награжденных врача, а также весь центр с первого дня ковид-пандемии стояли на передовой. У Центра один из самых высоких показателей выживаемости пациентов с COVID (99,1%) в нашей стране и не только", - сообщили в лиге, отметив, что также в центре один из самых низких в мире показателей смертности от ВИЧ/СПИДа и особо опасных инфекций, передает Sputnik Грузия.

Тенгиз Церцвадзе – основатель одной из лучших в Восточной Европе Службы по ВИЧ/СПИДу в Грузии. Также он – один из главных инициаторов и исполнителей первой в мире программы ликвидации гепатита С.