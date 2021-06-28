В Ялте увеличилось число пострадавших от стихии

За помощью к медикам обратились 58 пострадавших после обильных осадков и подтопления в Ялте. Об этом заявила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

"Физически пострадало 58 человек - с повреждениями легкой степени тяжести. Всем была оказана помощь. Шесть из них были госпитализированы, по состоянию на сегодня четверо уже выписаны", - приводит слова Павленко, "Интерфакс".

Напомним, что 17 июня на Крым обрушился циклон, Циклон обрушился на Крым 17 июня, был объявлен режим ЧС. Двухмесячная норма осадков сначала выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило более 390 домов, эвакуировано почти 1,8 тыс человек.