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Лямбда-штамм коронавируса проник в Европу

Лямбда-штамм коронавируса проник в Европу

В Великобритании выявили первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, сообщает Агентство общественного здравоохранения Англии, пишет газета Express.

Этот штамм впервые был выявлен в конце 2020 года в Перу, он распространен в странах Южной Америки - Чили, Эквадоре, Аргентине.

По словам ученых, вариация содержит несколько мутаций в спайковом белке, что говорит о его заразности. При этом сведений о том, что лямбда-штамм ведет к более тяжелому заболеванию или противостоит вакцинам, нет.

Среди симптомов лямбда-штамма высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

Лямбда-штамм не включен в список ВОЗ "вызывающих озабоченность" штаммов.

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Вестник Кавказа

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