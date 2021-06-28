Кадыров назвал причину попытки вновь возглавить Чечню

Действующий чеченский лидер Рамзан Кадыров дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на очередных выборах главы региона, сообщил он на своей странице в "Вконтакте".

По его словам, данное решение было принято после общения с президентом России Владимиром Путиным, однопартийцами из "Единой России" и обращения участников всемирного съезда народов Чечни.

"Вы знаете, что вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против", - сообщил он, отметив, не будет тратить время на агитацию и предвыборные обещания, так как оно необходимо для работы на благо республики.

Ранее сообщалось, что кандидатура Кадырова была единогласно выдвинута региональным отделением "Единой России".

Напомним, что выборы главы Чечни и нового состава парламента региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.