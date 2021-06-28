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Кадыров назвал причину попытки вновь возглавить Чечню

Кадыров назвал причину попытки вновь возглавить Чечню

Действующий чеченский лидер Рамзан Кадыров дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на очередных выборах главы региона, сообщил он на своей странице в "Вконтакте".

По его словам, данное решение было принято после общения с президентом России Владимиром Путиным, однопартийцами из "Единой России" и обращения участников всемирного съезда народов Чечни.

"Вы знаете, что вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против", - сообщил он, отметив, не будет тратить время на агитацию и предвыборные обещания, так как оно необходимо для работы на благо республики.

Ранее сообщалось, что кандидатура Кадырова была единогласно выдвинута региональным отделением "Единой России".

Напомним, что выборы главы Чечни и нового состава парламента региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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