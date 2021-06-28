Республики Северного Кавказа вошли в число лидеров по экономической устойчивости регионов РФ
Фонд развития гражданского общества (ФоРго) составил на основе данных Росстата рейтинг регионов России по экономической устойчивости за первый квартал 2021 года, пишет газета "Известия".
В рейтинг вошли 35 наиболее экономически сильных регионов, они распределены по 30 строчкам. Лидером рейтинга, согласно мнению экспертов, стала Москва, второе и третье место заняли Курская и Пензенская области. На пятом месте оказался Севастополь, на девятом - Дагестан, на десятом - Северная Осетия и Алтай.
Замыкают вторую десятку экономически устойчивых регионов Чечня (19 место) и Ростовская область (20 место). Также в рейтинг вошли Кабардино-Балкария - 24 строчка, Санкт-Петербург - 28 строчка, Ставропольский край - 29 строчка.
Экономически сильными признаны регионы с низкими долгами, положительной динамикой реального сектора экономики, а также эффективной политикой по восстановлению социально-экономической ситуации после пандемии. Учитывались отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов его бюджета, индекс промышленного производства и другие.
Отмечается, что в исследование вошли только 35 наиболее сильных российских субъектов.
Лидером по низкому госдолгу оказался Севастополь, второе место занял Петербург, третье - Тюменская область. Севастополь также признан лидером по критерию индекса промышленного производства, следом идет Северная Осетия.
Благодаря положительной динамике реального сектора экономики в рейтинг попали Курская область, Севастополь, Северная Осетия, Дагестан и другие.
Вестник Кавказа
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