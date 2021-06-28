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Гимнастка из Грузии примет участие в Олимпиаде в Токио

Гимнастка из Грузии примет участие в Олимпиаде в Токио

Грузинская спортсменка (художественная гимнастика) Саломе Пажава примет участие в Олимпийских играх в Токио.

Всего в турнире будут участвовать 26 гимнасток, 16 из них получили лицензии по итогам ЧМ 2019 года, 3 – по итогам Кубка мира, 5 – на основе результатов на ЧЕ, также еще две лицензии выдаются хозяевами турнира и по личному приглашению.

Пажава стала обладательницей "хозяйской" лицензии, так как две представительницы Японии уже квалифицировались на ОИ через ЧМ и Кубок мира, уточняет Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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