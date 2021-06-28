Россия возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами мира

С 28 июня возобновляется авиасообщение России с США, Италией, Бельгией, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией.

Авиасообщение было приостановлено в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Открыты полеты по маршрутам: Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк (два рейса в неделю); Москва - Рим, Москва - Милан (четыре рейса в неделю), Москва - Венеция, Москва - Неаполь (два рейса в неделю); Москва - Брюссель (четыре рейса в неделю); Москва - Ларнака (четыре в неделю), Москва - Пафос (три в неделю), а также еженедельные рейсы из регионов; Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас (по четыре рейса в неделю), Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас (по одному рейсу); Москва - Амман, Москва - Акаба (по два рейса); Москва - Дублин (два рейса); Москва - Скопье (один раз в неделю).

Перед путешествием необходимо ознакомиться с правила въезда для иностранцев в каждой стране.