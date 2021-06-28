ДТП с автобусом в Волгоградской области: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с автобусом в Чернышковском районе Волгоградской области, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Пострадавшие госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.

Сообщается, что водитель Opel Corsa, совершая обгон, столкнулся с автобусом рейса Анапа - Волгоград. "Травмы получили водитель и пассажир Opel Corsa, второй водитель автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ЧП произошло на административной границе Волгоградской и Ростовской областей.