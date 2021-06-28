В Грузии почти 350 тыс человек излечились от коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус выявили у 585 человек, сообщает на официальном сайте StopCov.

Общее число инфицированных в стране достигло 363 522 человек. Вылечились 349 658 пациентов, за сутки 953, умерли 5 266 пациентов с коронавирусом, за сутки 11.

Суточный показатель инфицирования составил 2,65%, за последние 14 дней - 2,49%.

В карантине находятся 40 человек, в стационарах наблюдаются 2 576, в ковид-гостиницах остаются 598.