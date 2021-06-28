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В Дагестане от COVID-19 привились более 140 тыс человек

В Дагестане от COVID-19 привились более 140 тыс человек

Минздрав Дагестана сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли 140 356 человек. Среди муниципалитетов в лидерах по количеству привитого населения находятся Докузпаринский, Ногайский и Курахский районы, аутсайдерами являются Карабудахкентский, Левашинский и Акушинский районы. 

Отмечатся, что в республику поставлено более 157 тыс доз вакцины от COVID-19. 

Стоит добавить, что на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано более 35 тыс подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 127 человек.

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