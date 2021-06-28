Росгвардейцы проверили будущие сельхозугодья в Чечне

Военнослужащие Росгвардии проверили будущие сельскохозяйственные угодья на наличие опасных предметов в Байсангуровском районе Грозного в соответствии с обращением местной администрации.

Пресс-служба ведомства информирует о том, что в ходе проверки объекта специалистами группы разминирования обнаружены снаряды разных калибров, мины различных моделей, выстрелы к гранатомету и гранаты к подствольному гранатомету.

Уточняется, что боеприпасы находились в земле более 10 лет со времен активных боевых действий. Боеприпасы были уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности, также отметили в ведомстве.

Префект Байсангуровского района Магомед Дадаев выразил благодарность военнослужащим за помощь.