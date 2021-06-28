В России создан спрей для носа с антителами к ОРВИ

В Роспотребнадзоре разработали назальный спрей, который содержит антитела к различным распираторным инфекциям, рассказал газете "Известия" научный сотрудник Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им.Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин.

"Нужно время для того, чтобы у человека сработал иммунитет при встрече с инфекцией. Пока этот ответ вырабатывается, можно искусственным образом внести антитела. Наш препарат - это, по сути, заместительная терапия", - сообщил ученый.

По его словам, применение спрея может быть таким: утром, в период высокой заболеваемости коронавирусом, человек при входе в транспорт впрыскивает себе антитела в нос, и "они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня".

Алешкин рассказал, что препарат основан на донорской крови, в нем отсутствуют микроорганизмы и вирусы. Ожидается, что спрей, получивший название "КИП назальный" будет доступным по цене.

Немецкие тесты "Евроиммун" показали, что в спрее в высоких концентрациях содержатся антитела к целому ряду распираторных патогенов вирусной и бактериальной природы.

В настоящее время идет подготовка к клиническим испытаниям препарата для последующей его регистрации.