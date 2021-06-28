Большинство россиян отмечает снижение работоспособности из-за жары

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщает, что жара, стоявшая во многих городах дольше недели, оказала негативный эффект на работоспособность россиян, пишет ТАСС.

"71% опрошенных указали, что жара ухудшает их работоспособность - здесь лидируют респонденты из Санкт-Петербурга (81%). Меньше всего от жары страдает эффективность работников из Сибири", - рассказали аналитики.

Опрос показал, что большинство (59%) сотрудников в жару продолжали работать из офиса, 22% работали из дома, 9% в гибридном формате, столько же на открытом воздухе. Москвичи реже всего работали в жару из офиса - только 48%, чаще всего из дома - 33%.

Выяснилось, что несмотря на аномальную жару 80% работодателей не отпускали подчиненных пораньше с работы.

Лучше всего для работы в жару оказались готовы офисы на Кубани - 78% из них оснащены кондиционерами, в среднем по России кондиционеры или вентиляторы есть в 58% офисных помещений.