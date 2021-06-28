Новые противокоронавирусные меры начали действовать в Москве

В Москве вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Эксперимент по "бесковидным" ресторанам распространяется на все заведения общепита и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек, туда попасть смогут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане.

Напомним, глава столицы Сергей Собянин ранее отмечал, что в ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной, в больницах находится свыше 14 тыс тяжело больных людей. По его словам, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей, сообщает РИА-Новости.

Мэр сообщил, что решение Главного санврача столицы об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей дает первые итоги. Собянин также добавил, что для положительного результата массовой вакцинации понадобится несколько месяцев, в связи с этим вводятся новые ограничения.

В частности, эксперимент по созданию "бесковидных" зон, отныне будет обязательным для всех заведений общепита, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. С 28 июня посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в столице смогут вакцинированные посетители, а также граждане, переболевшие инфекцией в течение последних 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. При этом пройти тестирование необходимо в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Собянин отметил, что заведения обязаны внедрить систему проверки наличия QR-кодов у посетителей. Фудкорты также смогут открыться, но только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест незащищенных от вируса посетителей. Те, кто не будут выполнять данные условия, смогут работать только на вынос или доставку. Уточняется, что без предъявления кода до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды.

Стоит добавить, что в Москве работает спецгруппа разбора, которая поможет бизнесу и жителям разобраться в новой системе.