Назван способ справиться с пандемией за три недели

Вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил о том, что масочный режим, а также ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, развитие ситуации зависит только от поведения каждого человека.

"Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз – оптимистический", - сказал он, отметив, что "пик будет преодолен через 2-3 недели".

Нетесов проиллюстрировал путь выхода из ситуации с распространением инфекции словами Остапа Бендера о том, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", передает "Лента.ру".