Стало известно, как карантин в Ташкенте скажется на расписании автобусов в область

В пресс-службе "Тошшахартрансхизмат" рассказали о том, каким будет расписание автобусов из Ташкента в область в связи с ужесточением карантина в столице Узбекистана на фоне ухудшившейся ситуации с коронавирусом.

В компании сообщили, что по маршруту курсируют 24 автобуса и никаких изменений в расписании пока нет.

"Учитывая, что большинство пассажиров, пользующихся услугами данных маршрутов, работают в учреждениях и организациях Ташкента, а также учатся в учебных заведениях города, деятельность маршрутов, осуществляющих рейсы на территорию Ташобласти, будет продолжена в соответствии с графиком их работы и расписанием движения", — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что введение ограничений на движения общественного транспорта из Ташкента в область, приведет к тому, что автобусы буду доезжать только до поста ГАИ.

В Узбекистане с 28 июня по 12 июля ужесточен карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Въезд в Ташкент как на личном, так и на общественном транспорте возможен только в случае крайней необходимости.