На Москву идет "суперливень" с градом

Синоптики пообещали, что сегодня в Москве пройдет "суперливень", который обрушит на столицу до 70% месячной нормы осадков.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, поэтому не исключены локальные подтопления.

Тишковец пояснил, что ухудшение погоды связано с тем, что столица оказалась в самом центре волнового и очень активного циклона. "Самый опасный период - это вечерние часы с 15.00 до 21.00", - сказал он, отметив, что "суперливень" будет сопровождаться шквалистым ветром до 15-20 м/с, местами усиливаясь до 21-26 м/с. Также возможен град, передает прогноз собеседника РИА Новости.