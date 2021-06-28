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Авария в Костанайской области погубила троих детей

Авария в Костанайской области погубила троих детей

Трое детей погибли в результате автоаварии в Костанайской области Казахстана, где произошло лобовое ДТП. Также стало известно, что в аварии пострадали двое взрослых.

Как сообщили в департаменте полиции региона, авария случилась в субботу вечером на трассе Костанай – Карабутак, в результате обгона водителем Renault Sandera грузовика, произошло его столкновение с Lexus.

По факту ведется досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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