Авария в Костанайской области погубила троих детей
Трое детей погибли в результате автоаварии в Костанайской области Казахстана, где произошло лобовое ДТП. Также стало известно, что в аварии пострадали двое взрослых.
Как сообщили в департаменте полиции региона, авария случилась в субботу вечером на трассе Костанай – Карабутак, в результате обгона водителем Renault Sandera грузовика, произошло его столкновение с Lexus.
По факту ведется досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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