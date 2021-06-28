Илон Маск стал богаче за неделю почти на $10 млрд

По данным журнала Forbes, за минувшую неделю состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на $9,9 млрд, достигнув $165,9 млрд. В настоящее время в списке миллиардеров Forbes Real-Time бизнесмен все еще занимает третье место.

Это произошло за счет роста стоимости акций Teslа, которые по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%.

Издание связывает рост стоимости акций с общерыночным оптимизмом на фоне того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли ранее на прошлой неделе предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" приблизительно на $1,2 трлн.