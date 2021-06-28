Владимиров сообщил о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Общее число пациентов, преодолевших коронавирус в Ставропольском крае составляет почти 53,8 тысячи человек, за минувшие сутки с болезнью справились еще 48 человек, проинформировал губернатор Владимир Владимиров.

"За минувший день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным", - написал он в Instagram.

"Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно.

За весь период в крае проведено более 1 миллиона 984 тысяч исследований на коронавирус", - также отметил он.

Далее глава региона обратил внимание на то, что остановить пандемию и защитить свое здоровье помогут вакцинация и соблюдение мер профилактики.