Матвиенко оценила уровень развития отношений России и Казахстана

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что двусторонние контакты между Россией и Казахстаном динамично развиваются. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи со спикером Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

"Растет экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции. Роль парламентариев - в создании надежной законодательной базы нашего всестороннего взаимодействия", - сказала она, отметив, что многое уже было сделано, однако потенциал двусторонних отношений еще далеко не исчерпан.

Также Матвиенко приветствовала решение Казахстана направить делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму. В этой связи она выразила уверенность в преемственности высокого уровня взаимодействия парламентариев двух стран по итогам этого голосования, сообщает пресс-служба СФ.

Ранее сообщалось, что впервые с начала пандемии Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко посещает Казахстан с официальным двухдневным визитом.