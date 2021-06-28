Семей обрел нового акима

Новым акимом Семея стал Бакытжан Байахметов, он сменил на этой должности Нурмыбета Сактаганова.

Сактаганов был назначен главой города 25 января 2021 года, покинуть пост он был вынужден по состоянию здоровья, пишет Arnapress.kz.

Ранее Байахметов занимал должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области, также в разные годы занимал должность начальника отдела строительства Усть-Каменогорска, акима города Аягоз. Кроме того, возглавлял Уланский и Аягозский районы Восточно-Казахстанской области.