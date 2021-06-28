Турция продолжает ослабление мер по борьбе с коронавирусом

Власти Турции объявили об очередном ослаблении мер по борьбе с коронавирусом, это решение было принято на фоне улучшения эпидситуации в стране. Решение вступит в силу с 1 июля.

В соответствии с циркуляром МВД Турции, с четверга будут полностью отменены комендантский час и сняты ограничения на междугородние поездки, пишет "Анадолу".

Также начнут действовать кинотеатры, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей без ограничения количества гостей в помещениях и на открытом воздухе.

Также, начиная с 1 июля свадебные церемонии на открытом воздухе будут проводиться без ограничения числа гостей.

Концерты и фестивали также разрешены при условии соблюдения ранее установленных правил предосторожности. Также открываются парки, сады и кемпинги.