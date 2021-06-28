Угарный газ отравил семью в Северо-Казахстанской области

Два человека погибли и один госпитализирован в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, жертвы и пострадавший являются членами одной семьи. "Смертельное отравление угарным газом получили мужчина 1977 года рождения и его супруга 1982 года рождения. Их сын 2007 года рождения госпитализирован", - цитирует сообщение департамента Sputnik Казахстан.

Уточняется, что подросток находится в тяжелом состоянии.

В департаменте пояснили, что к трагедии привела неисправность оборудования – "накануне проводился ремонт отопительный печи, который не был закончен, что и послужило причиной отравления угарным газом".