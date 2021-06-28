США назвали цель авиаудара по Сирии

База для запуска БПЛА в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев, уничтожена в результате удара американских ВВС, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

Издание уточняет, что целью авиаударов в Сирии были объекты, преимущественно использовавшиеся для материально-технического обеспечения.

Ранее в Пентагоне сообщали, что американская сторона атаковала с воздуха объекты проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, для устранения угрозы. Уточнялось, что удары наносились по оружейным складам и оперативным объектам.