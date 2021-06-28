Казахстан сообщил о темпах вакцинации населения

Минздрав Казахстане сообщил о том, что в стране первый компонент вакцины от коронавируса получили более трех миллионов человек.

"На 27 июня 2021 года I компонентом прививки от коронавируса 3 165 155 человек, II компонентом - 1 905 062 человека", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что вакцинации в республике подлежат в Казахстане порядка 10 млн человек. В настоящее время число привитых первым компонентом приближается к одной трети, вторым - к пятой части запланированного к вакцинации населения республики, передает Sputnik Казахстан.