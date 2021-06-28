Когда гречка превращается в яд

Гречка относится к гипоаллергенным продуктам и входит в состав лечебных столов, созданных для лечения и профилактики, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова, уточнив, что индивидуальная непереносимость гречки крайне редка.

По ее словам, проблемы могут возникнут только в случае избыточного убыстрения продукта, так как "клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию".

Далее Бочарова порекомендовала тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ не сочетать гречку с жирными продуктами, такими как рыба и мясные полуфабрикаты, так как это приведет к брожению и, как следствие, ощущению тяжести.

Также нужно не запаривать гречку кипятком, а варить, передает РИА Новости.